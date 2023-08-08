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Происшествия

Минэкономразвития оценил ситуацию с туроператором, отправившим детей в Турцию

Минэкономразвития оценил ситуацию с туроператором, отправившим детей в Турцию

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Компания "Колибри", которая отправила детей в Турцию и их выселили их отеля, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

На данный момент специалисты проверяют все документы, которые оператор предоставил в министерство. По итогам двухсторонней встречи стало известно, что компании "Колибри" нет в едином федеральном реестре туроператоров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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