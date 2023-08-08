Новости регионов: в Якутии потушили 7 тысяч гектаров леса

В Якутии за 7 августа потушили 7 тысяч гектаров леса из 125, которые полыхают на данный момент. Наиболее сложная обстановка в Алдаанском, Олекминском и Усть-Майском районах. В ближайших населенных пунктах образовался смог, но паники среди местных жителей нет.

В Приморье спасли детей, застрявших на необитаемом острове. Два дня участники турслета не могли выбраться с острова Аскольд. Смена закончилась 5 августа. К тому моменту в Японском море поднялись огромные волны. Так, группа из 17 ребят вместе с сопровождающими оказалась в заложниках у непогоды. Эвакуировать их пришлось спасателям.

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