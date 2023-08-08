Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Происшествия

Новости регионов: в Якутии потушили 7 тысяч гектаров леса

Новости регионов: в Якутии потушили 7 тысяч гектаров леса

"Московский патруль": инспектор ДПС доставил мужчину с аллергией в больницу

"Московский патруль": полицейские закрыли подпольное производство контрафактного табака

"Московский патруль": гражданина Армении задержали во Внуково при попытке контрабанды

"Московский патруль": уголовное дело завели на водителя, сбившего ребенка на севере Москвы

"Московский патруль": полиция задержала злоумышленников, которые в шутку похитили человека

Фестиваль "Спасская башня" перенесли на следующий год

СК организовал проверку после отравления шести человек в отеле "Яхонты Истра"

В Приморье 17 детей не могут выбраться с острова Аскольд из-за непогоды

Специалист прокомментировал ситуацию с взрывом в порту на западе Турции

В Якутии за 7 августа потушили 7 тысяч гектаров леса из 125, которые полыхают на данный момент. Наиболее сложная обстановка в Алдаанском, Олекминском и Усть-Майском районах. В ближайших населенных пунктах образовался смог, но паники среди местных жителей нет.

В Приморье спасли детей, застрявших на необитаемом острове. Два дня участники турслета не могли выбраться с острова Аскольд. Смена закончилась 5 августа. К тому моменту в Японском море поднялись огромные волны. Так, группа из 17 ребят вместе с сопровождающими оказалась в заложниках у непогоды. Эвакуировать их пришлось спасателям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика