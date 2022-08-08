Новости последнего часа: пожар на складе под Петербургом локализовали

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В МЧС сообщили, что пожар на складе под Петербургом локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Суд в Болгарии разрешил экстрадировать в Россию предпринимателя Алексея Алчина. Об этом сообщил местный сайт OFFNews.

Шесть иностранных судов покинули порты Украины, заявили в Минобороны РФ.

