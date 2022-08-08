Следователи начали проверку по факту пожара под Петербургом, который возник на территории промзоны в Мурино. На кадрах. которые очевидцы выкладывают в Сеть, видно, что огонь охватил несколько помещений.

В МЧС сообщили, что возгорание произошло в помещении ангарного типа. Из-за огня там обрушилась кровля. На тушение приехали 26 спасателей. По последним данным, пожар удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

