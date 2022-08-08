Супруги задержали грабителя в Москве

Супруги задержали на 2-й Мелитопольской улице мужчину, который ограбил 16-летнюю девушку. Злоумышленник вырвал у нее из рук телефон и попытался убежать. Девушка громко закричала, супруги ее услышали и бросились наперез грабителю.

В результате мужчину, который попытался украсть телефон, забрали в полицию и возбудили уголовное дело. Супругов поблагодарили за проявленное мужество и активную гражданскую позицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

