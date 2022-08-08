Новости последнего часа: пожар на складе Ozon в Подмосковье полностью потушен

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар на складе Ozon в Подмосковье полностью потушен, сообщили в ГУ МЧС.

Банки РФ смогут приостановить операции в валюте стран, заморозивших их активы.

Расходы бюджета РФ на реализацию нацпроектов на 1 августа составили 1,8 триллионов рублей, заявил Минфин.