Новости последнего часа: распространение огня в ХМАО остановлено в 50% случаев

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Распространение огня почти в половине лесных пожаров в ХМАО остановлено. Об этом заявила Авиалесоохрана.

Расследование РУСАДА по делу фигуристки Камилы Валиевой находится на завершающем этапе, сообщила пресс-служба.

Более трех тысяч занятий провели за два года в рамках "Спортивных выходных". Об этом рассказал департамент спорта Москвы.