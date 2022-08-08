Новости последнего часа: спасатели остановили огонь на 40% от площади пожаров в Якутии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожарные остановили огонь на 40% от площади пожаров в Якутии и Ханты-Мансийском округе, сообщила Авиалесоохрана.

Более 40 тысяч предпринимателей воспользовались антикризисной поддержкой. Об этом рассказал департамент экономической политики.

Более 3 тысяч занятий провели в Москве за два года в рамках проекта "Спортивные выходные", заявил департамент спорта.