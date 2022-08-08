Новости последнего часа: подрядчика задержали по делу о гибели трех рабочих в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Подрядчика задержали по делу о гибели трех рабочих в Москве, сообщил Следственный комитет.

Нефтяное пятно на Москве-реке в районе Крымского моста ликвидировали. Об этом рассказал комплекс городского хозяйства.

Завершилась регистрация кандидатов на выборы глав 14 регионов. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.