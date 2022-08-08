Новости последнего часа: источник загрязнения Москвы-реки не установили

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Источник загрязнения Москвы-реки не установили, взяли пробы для анализа, прокомментировали власти столицы.

Пьяный хулиган выбил стекла 15 машин на севере Москвы. Его задержали, сообщили в МВД.

Власти Москвы подберут еще несколько площадок реновации, заявили в департаменте градостроительной политики.