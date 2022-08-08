Загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста ликвидировали. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства города.

Работы выполняли четыре специализированных судна Мосводостока. Поверхность воды там обработали специальным сорбентом, который нейтрализует загрязнения.

Ранее стало известно, что на реке появилось радужное пятно. Предварительно, по одной из версий, загрязнение возникло из-за того, что катер пробил бензобак и пятно расползлось по его маршруту на расстоянии в три километра.

Межрайонная природоохранная прокуратура уже начала проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.