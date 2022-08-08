Недалеко от аэропорта Ухты разбился частный самолет. Уголовное дело возбудили из-за гибели трех человек при жесткой посадке самолета в Коми.

Это было частное легкомоторное судно. Борт заходил на посадку и не долетел 400 метров до посадочной полосы. По предварительным данным, самолет арендовала лесоохрана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.