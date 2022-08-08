Подрядчика, который отвечал за проведение работ в коллекторе в Люблине, задержали. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета. Речь идет о генеральном директоре фирмы, следователи проводят с ним все необходимые процедуры.

Ранее в ведомстве сообщили, что провели обыски в организации, забрали для изучения служебные документы и назначили экспертизы. Накануне три человека погибли при проведении работ на Краснодарской улице. Еще трое – в больницах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.