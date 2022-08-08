Пьяный мужчина разбил 15 автомобилей на севере Москвы

15 автомобилей разбил пьяный мужчина на севере Москвы. Кадры преступления выложило в сеть МВД.

На улице Софьи Ковалевской 41-летний безработный одну за другой бил машины железной урной. Очевидцы сразу же позвонили в полицию, хулигана задержали. Он оказался пьян.

Теперь вредителю грозит до пяти лет лишения свободы, уголовное дело завели по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.