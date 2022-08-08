Частный легкомоторный самолет разбился в Коми, погибли три человека. Трагедия произошла недалеко от аэропорта Ухты.

Борт заходил на посадку и не долетел 400 метров до посадочной полосы. По предварительным данным, Cessna был арендован лесоохраной. Причины крушения устанавливаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.