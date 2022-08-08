Легковая машина сгорела после взрыва газового баллона в Ростовской области

В городе Азове Ростовской области взорвался автомобиль. Как уточнили в МЧС, внутри был газовый баллон, он загорелся, когда машина ехала.

Водитель успел выбежать из салона до того, как произошел взрыв. После этого пламя охватило всю легковушку. Чтобы ее потушить, пришлось вызывать пожарных. В результате ЧП никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.