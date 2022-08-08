Новости последнего часа: уголовное дело завели после гибели рабочих в коллекторе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уголовное дело завели после гибели рабочих в московском коллекторе, сообщили в Следственном комитете.

Благоустройство территории у ТПУ "Славянский бульвар" выполнили почти на 50%. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Сервис для проверки возможности онлайн-голосования запустили на mos.ru.