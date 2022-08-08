Группа молодых людей устроили драку со стрельбой в пригороде Санкт-Петербурга

Крупная драка закончилась стрельбой в одном из дворов в пригороде Санкт-Петербурга. В конфликте в Мурино участвовали около 20 человек.

На кадрах видно, что потасовку устроили две группы молодых людей. В какой-то момент один из участников конфликта достал пистолет и совершил несколько выстрелов. Предположительно, было применено травматическое оружие.

Одна из пуль зацепила молодого человека. Он был госпитализирован. Некоторые из участников драки, по словам очевидцев, были серьезно избиты. Что стало причиной конфликта, пока не известно. Сейчас ведется установка личности стрелявшего и поиск всех участников драки.

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