Прокуратура начала проверку после появления пятна нефтепродуктов в Москве-реке

Прокуратура начала проверку после того, как на поверхности Москвы-реки появилось пятно нефтепродуктов. Его заметили в районе Крымского моста. В данный момент специалисты Мосводостока ликвидируют загрязнение. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

На месте работает судно-нефтемусоросборщик. Оно обрабатывает поверхность реки специальным сорбентом. По предварительной информации, пятно площадью порядка 4,5 тысячи квадратных метров могло оставить проходящее судно.

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