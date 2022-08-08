Авария произошла на Боровском шоссе в столице

Серьезная авария на Боровском шоссе. Около дома № 29 столкнулись как минимум две машины. Обе очень сильно разбиты. Вероятно, столкновение было на скорости.

Очевидцы сообщили, что таксисту помощь оказали на месте, еще одну пострадавшую отвезли в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.