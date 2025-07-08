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08 июля, 15:15

Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в квартирной краже

В Москве задержали подозреваемую в квартирной краже

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На севере Москвы полицейские оперативно задержали подозреваемую в квартирной краже. Инцидент произошел ночью – хозяин квартиры проснулся от непонятного шума, заметил, что камера наблюдения повернута в сторону, а потолочная плитка повреждена.

Просмотрев запись, он увидел, как в квартиру зашла женщина, забрала чужие вещи и ушла. Как выяснилось, дверь в квартиру осталась незапертой, чем и воспользовалась злоумышленница. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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