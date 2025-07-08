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Новости

08 июля, 14:30

Происшествия

Новости регионов: в Красноярском крае на трассе столкнулись три автомобиля

Новости регионов: в Красноярском крае на трассе столкнулись три автомобиля

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В Красноярском крае на трассе "Енисей" столкнулись три автомобиля. По данным ГАИ, один из водителей выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. От удара второй автомобиль отбросило на проезжающую легковушку. Пострадали шесть человек, пятеро из них были госпитализированы.

В Дагестане возбудили уголовное дело после массового отравления жителей питьевой водой. У пострадавших диагностировали кишечную инфекцию. Специалисты Роспотребнадзора уже проводят забор проб воды и биоматериала, а также мероприятия по локализации очага заболеваемости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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