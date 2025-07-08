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08 июля, 14:15

Происшествия

Короткое замыкание могло привести к пожару на парковке в Бескудникове

Короткое замыкание могло привести к пожару на парковке в Бескудникове

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В Бескудниково сгорели несколько машин на парковке

Короткое замыкание могло привести к пожару на парковке в Бескудникове. Предварительную версию назвали в МВД. В результате случившегося сгорели 9 автомобилей.

По словам очевидцев, все началось с автомобиля Ford. Мужчина пытался починить свою машину, затем пошел дым и из-под капота показалось пламя. Огонь перекинулся еще на 8 автомобилей, распространившись на 40 квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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