Короткое замыкание могло привести к пожару на парковке в Бескудникове. Предварительную версию назвали в МВД. В результате случившегося сгорели 9 автомобилей.

По словам очевидцев, все началось с автомобиля Ford. Мужчина пытался починить свою машину, затем пошел дым и из-под капота показалось пламя. Огонь перекинулся еще на 8 автомобилей, распространившись на 40 квадратных метров.

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