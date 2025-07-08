Хозяйку сгоревшей машины в Бескудниково госпитализировали после сильного стресса

В Бескудниково на севере Москвы произошел крупный пожар на парковке. Хозяйке одной из машин стало плохо, ее госпитализировали. Как рассказали очевидцы, женщина увидела возгорание и не смогла сдержать эмоций.

Пожарные быстро потушили огонь, сейчас следователи устанавливают причины происшествия. По одной из версий, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки одного из автомобилей.

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