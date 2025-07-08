Новости регионов: жители пяти сел Дагестана отравились питьевой водой

В Дагестане жители пяти сел отравились питьевой водой. У них диагностирована кишечная инфекция. По предварительным данным, вода была загрязнена. Роспотребнадзор начал расследование, специалисты проводят забор проб и мероприятия по локализации очага заболеваемости.

В Хакасии из-за сильных ливней и гроз без электричества остались более 2 тысяч домов, где проживают почти 10 тысяч человек. Молния ударила в коровник, здание сгорело, но животные не пострадали. В Черногорске из-за наводнения затоплены улицы, вода проникла в частные дома и многоэтажки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.