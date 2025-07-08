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08 июля, 09:45

Происшествия

Режим повышенной готовности ввели в Черногорске после сильного ливня

Режим повышенной готовности ввели в Черногорске после сильного ливня

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В городе Черногорске, расположенном в Хакасии, ввели режим повышенной готовности. Причиной стал ливень, который обрушился на город накануне. Затоплены не только дороги, но и некоторые квартиры.

Для устранения последствий непогоды в городе задействовали машины по откачке воды. Для того, чтобы предотвратить подтопления, укладывают мешки с песком. Горожан просят помочь в борьбе с последствиями непогоды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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