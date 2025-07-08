08 июля, 07:30Происшествия
СМИ узнали, что бывшему министру транспорта Старовойту грозило до 20 лет лишения свободы
В СМИ появилась информация, что Роману Старовойту могло грозить до 20 лет лишения свободы, бывшего министра транспорта собирались привлечь к ответственности по статьям о мошенничестве и растрате.
Его тело было обнаружено в Одинцовском городском округе. Следователи рассматривают все версии произошедшего, однако основной остается самоубийство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.