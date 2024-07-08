Новости регионов: в Красноярском крае автобус столкнулся с КамАЗом

В Красноярском крае автобус столкнулся с КамАЗом. Пострадали 17 человек, в том числе семеро детей. По данным следственного комитета, водитель рейсового автобуса пытался обогнать грузовик, но в итоге врезался в него, и обе машины съехали в кювет.

Между тем штормовой ветер раскидал и унес туристические палатки на одном из самых популярных маршрутов в горах Сочи. На месте происшествия стоял большой походный лагерь. В итоге три из шести палаток улетели в неизвестном направлении.

Тем временем экс-губернатора Кировской области Никиту Белых оправдали по делу о злоупотреблении полномочиями. Ранее его освободили от наказания по этому делу из-за истечения срока давности. Свою вину он не признал. Белых отсидел 8 лет по делу о взятках и вышел на свободу в середине июня.

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