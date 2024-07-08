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08 июля, 15:15

Происшествия

Новости регионов: ураганный ветер унес три туристические палатки в Сочи

Новости регионов: ураганный ветер унес три туристические палатки в Сочи

Новости регионов: браконьеров задержали с 11 тоннами морских ежей

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Шквалистый ветер раскидал туристические палатки в горах Сочи. Все произошло во время горного похода. 7 июля разбушевавшаяся стихия унесла три из шести палаток в неизвестном направлении.

Тем временем на Сахалине браконьеров задержали с более чем 11 тоннами выловленных морских ежей. Нарушители хранили незаконный груз на судне в порту. По данным регионального погрануправления ФСБ, стоимость партии превышает 66 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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