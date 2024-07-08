Правоохранители задержали предполагаемых криптомошенников в Московском регионе. По предварительным данным МВД, 2,5 года они рекламировали в Сети "авторский" курс для криптоинвесторов и рассказывали о якобы успешных финансовых операциях и сверхприбыли.

Однако на самом деле злоумышленники похищали вложенные в бизнес-проект деньги клиентов, а все операции с электронными валютами проводили на биржевых симуляторах – демоверсиях крупнейших криптобирж. В данный момент возбуждено уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

