Новости регионов: спасатели локализовали природный пожар под Туапсе

Крупный пожар под Туапсе в бухте Инал удалось локализовать. Как сообщает оперштаб региона, площадь возгорания превысила один гектар. Ночью на склоне горы загорелся лес. По предварительным данным, сухая трава вспыхнула из-за сигнальной ракеты, которую запустили туристы.

Тем временем морские биологи выяснили природу светлых разводов и скользкой пленки в акватории Амурского залива во Владивостоке. Подозрительная пена на поверхности моря несколько дней пугала жителей города. Ученые взяли пробы и выяснили, что так цветут микроводоросли. Для людей они не опасны, однако могут угрожать морской экосистеме.

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