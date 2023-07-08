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Саперы МЧС ежедневно выезжают по заявкам на разминирование в ДНР

Саперы МЧС ежедневно выезжают по заявкам на разминирование в ДНР

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В ДНР саперы МЧС России ежедневно выезжают по заявкам на разминирование. Они поступают и от органов власти, и от горожан.

Так, специалисты самым внимательным образом обследовали Парк кованых фигур в Донецке. Саперы ищут взрывопасные предметы и мины с помощью роботизированного комплекса. Он вспахивает землю и прочесывает таким образом опасную местность. Спасатели управляют машиной дистанционно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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