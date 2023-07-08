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Происшествия

Сбивший мотоциклиста в Воскресенске водитель маршрутки останется под стражей до 7 сентября

Сбивший мотоциклиста в Воскресенске водитель маршрутки останется под стражей до 7 сентября

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Водитель маршрутки, который сбил мотоциклиста в Воскресенске, останется под стражей до 7 сентября. Такое решение вынес суд.

Авария произошла 6 июля. Микроавтобус повернул через встречную полосу, не уступив дорогу. В итоге байкер на полной скорости врезался в бок машины. Мотоциклист и его пассажирка погибли на месте еще до приезда скорой помощи. У обоих остались маленькие дети. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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