Центр Москвы перекроют 8 июля

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Происшествия

Дожди в Омске и соревнования шашлычников под Ростовом

Дожди в Омске и соревнования шашлычников под Ростовом

Пассажир одного из рейсов попытался выйти из самолета прямо на ходу

Два человека погибли и четверо получили травмы в ДТП в Иркутской области

Спасатели ищут последнего пропавшего туриста из группы сплавлявшихся в Бурятии

"Московский патруль": столичные полицейские задержали подозреваемого в краже

"Московский патруль": в Подмосковье задержали похитителя велосипедов

"Московский патруль": жителей столичного региона обманул финансовый аферист

"Московский патруль": полиция выявила более 20 нелегальных мигрантов

Машина сбила пешехода, перебегавшего Кутузовский проспект

Пожар в чайхане ликвидировали в Краснодаре

Омск парализовало из-за дождей. Воды столько, что прямо на улице люди устраивали заплывы на скорость. Другие "раслаблялись", покачиваясь на волнах на надувных матрасах. Тем временем в городе остановились трамваи, затопило подземные переходы и магазины. К этому всему добавился мощный ветер – поваленными деревьями перекрывало те дороги, где еще кое-как пытались проехать автомобилисты. На устранение последствий вызваны все коммунальщики. Десяток бригад занят только откачкой воды.

Пермский долгожитель решил, несмотря на свой возраст, прыгнуть с парашютом. Делать это в одиночку ему, конечно, не разрешили, а вот тандемный прыжок прошел прекрасно. После приземления дедушка выглядел вполне бодро и благодарил инструкторов за подаренные яркие впечатления

Спасатели доставили в поселок Новоснежная седьмого члена пропавшей в Бурятии тургруппы. Сейчас ищут еще одного человека. В небо вновь поднят спасательный Ми-8, другие бригады ведут поиски на земле и на реке. Команда потерялась два дня назад. Экстремалы сплавлялись по местной реке, их катамараны перевернулись.

В селе Чалтырь Ростовской области прошли соревнования шашлычников. Похвастаться своими рецептами приехали повара из Белгорода, Оренбурга и Краснодара. Состязания, конечно же, сопровождались музыкой и танцами. В итоге звание лучшего мангальщика досталось Антону Антонову.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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