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Пассажир одного из рейсов попытался выйти из самолета прямо на ходу
Пассажир одного из рейсов попытался выйти из самолета прямо на ходу. Он заявил, что ему не нравится человек, который сидит с ним рядом. Похожая ситуация произошла парой дней ранее на рейсе Техас – Флорида. Тогда девушка заявила, что все, кто находятся на борту, в опасности, потому что ее сосед по креслу "не настоящий". Она объявила, что не собирается оставаться в салоне и пошла к выходу.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.