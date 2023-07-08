Пассажир одного из рейсов попытался выйти из самолета прямо на ходу. Он заявил, что ему не нравится человек, который сидит с ним рядом. Похожая ситуация произошла парой дней ранее на рейсе Техас – Флорида. Тогда девушка заявила, что все, кто находятся на борту, в опасности, потому что ее сосед по креслу "не настоящий". Она объявила, что не собирается оставаться в салоне и пошла к выходу.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.