Два человека погибли и четверо получили травмы в ДТП в Иркутской области

Два человека погибли и четверо получили травмы в крупной аварии в Иркутской области. Минувшей ночью на трассе Р-255 "Сибирь" иномарка на полной скорости врезалась в рейсовый автобус. Погиб водитель легковой машины и его 14-летняя пассажирка. Сотрудники ГИБДД и прокуратуры Иркутской области проводят проверку и устанавливают все причины случившегося. Возможно, причиной аварии стал именно туман.

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