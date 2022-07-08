ДТП на улице Лобачевского и активизация мошенников

Три машины столкнулись на улице Лобачевского. Автомобили заметно помяли, из одного даже вытекла техническая жидкость. Из-за ДТП занят правый ряд на дороге. Серьезной пробки в районе нет.

Море, солнце и обман. Мошенники активизировались в сезон отпусков. В Сети появились предложения отдохнуть в Сочи за 20 тысяч рублей. Хотя на эти деньги уже даже билеты на самолет сложно купить, не то что полноценный тур.

В заторе на границе с Грузией начались конфликты. Чтобы попасть на пропускной пункт Верхний Ларс, люди стоят почти сутки. При этом находятся те, кто пытается объехать всех по обочине и пролезть вперед. Одному из таких смельчаков бросили камень в лобовое стекло.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.