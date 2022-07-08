Новости последнего часа: дорогу освободили на 38-м километре МКАД после массовой аварии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, дорогу освободили на 38-м километре МКАД после массовой аварии с девятью автомобилями. Об этом сообщил Дептранс.

Кремль глубоко соболезнует в связи со смертью экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Федеральная антимонопольная служба не получала документов о покупке кофеен Starbucks в РФ, заявили представители.