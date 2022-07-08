Новости последнего часа: экс-премьер Японии Абэ умер после совершенного на него нападения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после совершенного на него нападения в Наре. Об этом заявили врачи на пресс-конференции

Табличку "Площадь Луганской Народной Республики" установили у посольства Британии в Москве.

В Щукинском парке установили беседки в историческом стиле. Об этом расказал Комплекс городского хозяйства.