Синдзо Абэ умер после двух огнестрельных ранений. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Покушение произошло в момент выступления в рамках предвыборной программы и попало на записи камер. Мужчина выстрелил в политика из самодельного дробовика. Уже в скорой Абэ потерял сознание, затем пережил две клинических смерти. Врачи несколько часов боролись за него жизнь и сделали переливание крови, также к экс-премьеру успела прилететь его супруга.

Официального представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нападение на Абэ актом терроризма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.