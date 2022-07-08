В МИД РФ назвали актом терроризма покушение на экс-премьера Японии

В Москве убеждены, что те, кто планировал и совершил покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, понесут должную меру ответственности. Об этом заявили в МИД РФ.

Также в ведомстве заявили, что покушение на Абэ является актом терроризма, которому нет оправдания.