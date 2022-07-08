Врачи борются за жизнь бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По последним данным СМИ, ему сделали переливание крови.

Во время выступления в городе Нара 67-летний Абэ получил два огнестрельных ранения – в шею и грудь. Сразу после покушения полиция задержала стрелка, им оказался бывший моряк. Местный житель объяснил, что хотел убить бывшего премьера из-за несогласия с его политикой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.