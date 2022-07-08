На внешней стороне 38-го км МКАД столкнулись несколько автомобилей

Девять машин столкнулись на МКАД в районе 38-го километра 8 июля. По данным ГИБДД, авария произошла после того, как у одного из автомобилей оторвалось колесо.

В итоге по дороге разлилось топливо, перевернулся "КамАЗ". Пострадали четыре человека, уточнили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В данный момент движение на месте очень сильно затруднено. Полиция просит выбирать пути объезда. Дептранс предлагает сворачивать на улицу Обручева. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.