Новости регионов: складской ангар загорелся под Краснодаром

В поселке под Краснодаром полыхает складской ангар. Площадь пожара уже превысила тысячу квадратных метров. К тушению привлекли 86 человек и 31 единицу техники. По предварительной информации, никто не пострадал. Ситуацию взяло на особый контроль главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

В Омской области сняли на видео погоню за браконьером. Нарушителя отследили с помощью вертолета. На месте у него изъяли 17 видов пресноводных редких рыб, а дома нашли сибирского осетра, нельму и стерлядь. Общая сумма ущерба составила 700 тысяч рублей. На допросе мужчина утверждал, что ловил рыбу для себя. Правоохранители эту информацию будут проверять.

А в Ульяновской области мужчина абсолютно легально поймал в Волге сома массой 105 килограммов и длиной почти в 2,5 метра. Какая именно снасть использовалась для такого богатого улова, рыбак не раскрывает.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга парашютист совершил посадку у всех на глазах. Момент приземления на Суздальский проспект сняли пассажиры общественного транспорта. Люди переживали, что парашютист может упасть на проезжую часть или на автобус. Однако спортсмен успешно приземлился точно на тротуар.

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