Новости мира: неизвестный напал на экс-премьера Японии Синдзо Абэ

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В Японии совершено покушение на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Его госпитализацию подтвердили в экстренных службах. Все случилось в городе Нара во время уличного выступления Абэ, который проводит предвыборную компанию. В соцсетях публикуют видео с места нападения. Также в кадре, предположительно, есть и преступник. Сообщается, что он дважды выстрелил в политика из дробовика. Подозреваемого задержали. Синдзо Абэ – рекордсмен по продолжительности пребывания на посту премьера за всю историю Японии. В общей сложности он занимал эту должность почти девять лет.
Американцы увидели изумрудное небо. Штат Южная Дакота накрыл зеленый шторм. Как написала газета USA Today, небо приобрело необычный цвет во время вечерней грозы. Сначала оно было голубым, а потом внезапно стало ярко-зеленым. Гроза ударила в штате ближе к вечеру, поэтому красноватый оттенок закатного неба слился с голубыми каплями воды в грозовых тучах.
В американском штате Флорида сгорел блошиный рынок "Тропикана". Огонь полностью уничтожил почти половину магазинов. Сообщают об одном пострадавшем, который получил ожоги. Очевидцы рассказывают, что сначала огонь появился в фургоне, из которого торговали едой. Потом взорвался газовый баллон и пламя перекинулось на соседние павильоны, в том числе на склад, где содержали кроликов и домашнюю птицу. Спасали их продавцы и покупатели. Чтобы потушить рынок, прибыли более сотни пожарных.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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