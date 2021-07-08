Два человека погибли в результате ДТП на трассе Москва – Петербург

Два человека погибли в результате аварии на трассе. ДТП произошло на 19-м километре платной дороги Москва – Петербург.

Как рассказали водители, автомобиль ехал в крайнем левом ряду, потом остановился и начал медленно перестраиваться вправо. Водитель одной из машин сумел объехать малолитражку, а следующий врезался.

После этого автомобиль вспыхнул. Свидетели пытались сбить огонь с помощью своих огнетушителей, но это не помогло. Авто полностью выгорело за считанные секунды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.