В Москве завели первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода

В Москве возбуждено первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода.

В полиции рассказали, что к ним обратился мужчина. Он сообщил, что решил купить QR-код и связался с продавцом, после чего перевел на указанный банковский счет 9 тысяч рублей, однако услугу так и не получил.

Мошенника уже ищут. В МВД отметили, что у них находится большое количество дел по QR-кодам. За приобретение подделки грозит до двух лет лишения свободы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.