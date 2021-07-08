Пожар на Волгоградском проспекте локализовали на площади 1 тыс кв м

Пожар на складе на Волгоградском проспекте локализован. Об этом сообщают информагентства. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров.

Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. В результате к тушению пришлось привлечь авиацию.

Из-за пожара участок дублера Волгоградского проспекта временно перекрыт, сообщают в столичном Дептрансе.

Сведений о пострадавших пока не поступало. По факту ЧП уже начала проверку московская прокуратура. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.