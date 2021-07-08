На Ямале пропал с радаров легкомоторный самолет

Власти ЯНАО подтвердили исчезновение с радаров выполнявшего авиапатрулирование легкомоторного самолета с двумя членами экипажа.

Легкомоторный самолет P2002 Sierra с двумя людьми на борту не выходит на связь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).