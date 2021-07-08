Первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода возбудили в Москве

Главное управление МВД России сообщило о первом уголовном деле по факту приобретения поддельного QR-кода о вакцинации.

Кроме того, в городе возбудили 55 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестов.